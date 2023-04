... che ha incassato inoltre l'da parte del più celebre 'Fideo' che sui campi della ... I prossimi mesi saranno decisivi per l'exper un eventuale ritorno in pianta stabile alla casa madre,...Tacopina ufficializza poi l'di Armando Ortoli , già ds: 'Ho parlato con lui e gli ho ... Oggi è arrivata una sconfitta, così come successo nell'ultimo turno col. Stiamo parlando di due ...Tutto bello, gol apparentemente inevitabile: ma i calciatori delnon avevano fatto i conti con la reattività e soprattutto con la concentrazione di Mike Peterson Maignan , numero uno (in realtà ...

Genoa, l'investitura di Gasperini a Gilardino: 'E' strepitoso!' Calciomercato.com

"Genoa, dai 41 punti agli 8 gol subiti: ecco i numeri di Gila", scrive primocanale.it. Mancano 5 partite alla fine del campionato.GENOVA - Mancano 5 partite alla fine del campionato e Gilardino vuole blindare il secondo posto che ora vede il suo Genoa con 6 punti di vantaggio sul Bari che invece punta a ridurre il gap per giocar ...