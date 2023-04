GdS – PSG | cercasi centravanti | ecco i tre nomi | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 25 aprile 2023) 2023-04-25 16:04:04 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: Il Paris Saint Germain è alla ricerca di unda mesi. Dalla capitale francese si teme una possibile partenza di Leo Messi nel prossimoestivo, quindi si sono già messi al lavoro per ingaggiare un attaccante. Dallo scorso gennaio sono iniziati a venire alla ribalta diversi, ma, ad oggi, tre sono i giocatori più vicini a firmare per i parigini: Kolo Muani: al momento, il francese è il più vicino alla firma. Come confermato dal media francese RMC Sport, la dirigenza sportiva parigina ha già chiamato Muani. Tuttavia, l’Eintracht Francoforte non gli renderà la vita facile, poiché chiedono 100 milioni di euro per lui. Harry Kane: Come abbiamo riportato da Fichajes.net, il PSG prepara due acquisti ...