GdS – Empoli-Inter | Baldanzi e Parisi obiettivi di mercato

(Di martedì 25 aprile 2023) 2023-04-23 09:16:24 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodella rosea: I due giovani titolari dei toscani piacciono da tempo ai nerazzurri, che nel processo di rinnovazione della prossima stagione seguiranno la linea verde oltre a quella dei parametri zero Kristjan Asllani ne sa qualcosa, visto che si è trasferito a Milano l’estate scorsa dopo aver colpito la sua futura squadra in campionato. Le stesse orme potrebbero essere seguite da altri due giocatori dell’nella prossima sessione di calcio: uno era nei radar dell’già nei mesi in cui l’albanese faceva il grande salto, l’altro ha invece deciso la partita di andata con un gol ed è meritatamente apprezzato da mezza Serie A. È quindi logico che la partita del Carlo Castellani durante il ...

In estate, fallita la promozione dei rosanero nella finale di Frosinone, si è trasferito all'per una cifra importante, vicina ai 9 milioni di euro. Due anni in Toscana e poi il passaggio alla ...Poi, Salernitana, Parma e a gennaio la chiamata del Palermo (attualmente in prestito) dove il giocatore, come da lui affermato, vorrebbe fermarsi per diversi anni.... arriva al Parma, in serie A, nel giugno del 2018 per una cifra intorno a 1,3 milioni di euro, colleziona 26 presenze e nessun gol prima di essere ceduto definitivamente all'. Jérémie Broh ...

Doppietta di Lukaku e gol di Lautaro: l'Inter travolge l'Empoli Giornale di Sicilia

Mercato Inter, Onana potrebbe lasciare i nerazzurri già la prossima estate. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiegando che sul portiere nerazzurro ci sarebbe il forte inter ...Ritorna la LuLa, Lukaku il migliore in campo secondo La Gazzetta dello Sport. Bene anche Handanovic e mister Inzaghi ...