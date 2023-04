Furia Landucci-Spalletti | spunta la decisione del Giudice sportivo

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 aprile 2023) Juventus sanzionata per cori razzisti e vice di Allegri squalificato per insulti a. Tutte le ammende delle 6 squadre colpite. Il vice di Allegri, Marco, è stato squalificato per una giornata e multato di 5.000 euro per aver rivolto insulti offensivi e minacciosi all’allenatore del Napoli, Luciano, dopo Juventus-Napoli, andata in scena domenica sera e vinta ‘di misura’ dagli azzurri grazie alla rete di Raspadori. Ma non finisce qui. La Juventus è stata sanzionata con un’ammenda di 15.000 euro per cori di stampo razzista intonati dai suoi tifosi contro quelli del Napoli durante la partita di campionato. Ilha inoltre reso note le decisioni riguardanti altre squadre: sei società sono state multate (Roma, Sampdoria, Atalanta, Lazio, Milan e Juventus) per ...