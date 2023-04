Francesco Totti e Luciano Spalletti pronti a fare la pace? Le cose da sapere sul loro litigio

...famoso - e per questo anche adesso è odiato - solo perché ha messo prima alla porta (cacciato dal ritiro per un'intervista non concordata in cui lo attaccava) e poi in panchina, il ...... avrebbe dichiarato a Filippo Roma: " Io sono stato contento di quello che ha dettoe questa cosa si farà sicuramente perché fa piacere a tutti e due ."era in scooter con la nuova ..."Come sempre a disposizione mister" . Questa le ironiche parole pubblicate su Instagram da Aldair in risposta al tecnico giallorosso José Mourinho che, rispondendo a, a Dazn, aveva dichiarato: "Giochiamo bene o male, vinciamo o perdiamo, siamo sempre insieme fino alla fine. Per sabato magari potevi darci un aiuto, ma avrei più bisogno di Aldair ...

“Totti Quando vuole...”. Arriva il tapiro d'oro per Ilary Blasi dopo la gaffe sui normodotati ilGiornale.it

Striscia la Notizia dà il tapiro d’oro a Ilary Blasi. I motivi sono molteplici: tra l’inizio della nuova stagione dell’Isola dei Famosi e il divorzio tra lei e Francesco Totti. I due si contendono un ...Francesco Totti e Luciano Spalletti sarebbero pronti a "fare la pace". Mentre l'ex capitano giallorosso è alle prese con il complicatissimo divorzio da Ilary Blasi, l'attuale allenatore del Napoli si ...