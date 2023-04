Formia | il Palazzo Comunale trasformato in museo dell’antica roma

(Di martedì 25 aprile 2023)– Un piccolo “a cielo aperto”. Quattordici basi di statua d’epocana contenenti altrettante iscrizioni epigrafiche databili tra il I e il IV secolo d.C. Oggi è possibile riscoprire questo importante patrimonio archeologico, custodito al piano terra della sededi via Vitruvio, con una serie di pannelli che informano il visitatore sulla storia di questi straordinari reperti. Il progetto, promosso dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di, è curato dallo storico Daniele De Meo, membro del Centro Studi Storici e Archivistici di. “Una riscoperta del nostro ricchissimo patrimonio storico-archeologico – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – si tratta di un progetto virtuoso e importante che mira a valorizzare e a promuovere l’immagine ...

