Formia Controlli a tappeto dei Carabinieri | chiuso per sette giorni un noto locale

In un altro intervento congiunto, i finanzieri del Gruppo die i funzionari delle Dogane ... Durante la vasta campagna disulla qualità dei carburanti, l'attenzione si è concentrata sui ...In un altro intervento congiunto, i finanzieri del Gruppo die i funzionari delle Dogane hanno scoperto nella cisterna interrata di un impianto di distribuzione della zona di Santi Cosma e ...In un altro intervento congiunto, i finanzieri del Gruppo die i funzionari delle Dogane ... Durante la vasta campagna disulla qualità dei carburanti, l'attenzione dei verificatori è ...

Formia, pesca abusiva: scattano sanzioni e sequestri LatinaCorriere

Sequestrati 700 metri di rete da pesca a Formia, da parte dei carabinieri grazie al lavoro della Motovedetta CC 816.Nel corso della serata del 23 aprile 2023, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia, hanno eseguito un servizio di controllo del territor ...