Fiumicino | la caccia all’uomo accusato di aver tentato di rapire un bambino | «Ha più di 50 anni e guida un’auto rossa»

Leggi su open.online

(Di martedì 25 aprile 2023) Un uomo alto di più di 50. Conmobileche potrebbe essere una Citroen. Soltanto questo ad oggi si sa dell’uomo che avrebbediun ragazzino a Isola Sacra a. L’identikit, piuttosto scarno, è stato ricavato dalla testimonianza del, che secondo il suo racconto si sarebbe divincolato prendendolo a calci per scappare. Il tutto è accaduto sabato 22 aprile verso le 10 del mattino in via Arsia, una strada di Isola Sacra, parallela a viale Traiano, che corre lungo il porto canale, non lontano dal centro cittadino e dalla Darsena. La squadra mobile sta verificando le immagini delle telecamere. Che non avrebbero dato risultati. La procura di Civitavecchia ha imposto a tutti silenzio. La cittadina invece chiede l’identikit ...