(Di martedì 25 aprile 2023) Negli ultimi anni la Festa della Liberazione si è spesso contraddistinta, nelle piazze, per episodi di pesanti offese rivolte a chi veniva considerato non "ortodosso" all’antifascismo

Juventus - Napoli, arrivato il pullman azzurro La squadra di Spalletti è stata accolta daedda parte dei tifosi juventini presenti. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...... in una famiglia cambiata, in un nuovo monarca che poco ha del dolce fascino della madre, come la gente ha già avvertito, con una imprevista e sgarbata reazione, coprendo die diThe ...e gliche hanno impedito al Sindaco di Genova di tenere la sua orazione in occasione della manifestazione per il 25 aprile in Ansaldo sono stati una vergogna e un'offesa gratuita a ...

Fischi, insulti, urla: l'intolleranza dei cortei del 25 aprile ilGiornale.it

L'attaccante ivoriano posta su Instagram le immagini di un tifoso laziale che inveisce contro di lui, chiedendo: «Come è possibile che questo tipo di persone possano ancora entrare allo stadio nel 202 ...Nelle ultime ore ci sarebbe stato un dietrofront della Figc, con il presidente Gabriele Gravina in prima persa. Forse hanno compreso l’imbarazzo mondiale. DIETROFRONT - C’è ancora speranza per vedere ...