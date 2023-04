Fiore Argento | problemi col cibo | cosa ha avuto

(Di martedì 25 aprile 2023)ha ammesso di averrelativi a disturbi alimentari. “Sono stata anoressica e bulimica” ha chiarito durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2023, durante uno scontro acceso con Corinne Clery. L’attrice francese aveva criticato la figlia di Darioper aver mangiato del cocco che lei aveva messo da parte ea quel punto ha ammesso: “Sì, è vero sono stata bulimica e sono passata all’anoressia. Questo urlarmi in faccia ossessivamente “hocol”, mi ha fatto saltare i nervi e sono scoppiata a piangere” I disturbi alimentari come l’anoressia hanno toccato in modi diversi anche i familiari di. Come riporta Il Mattino, Anna, l’altra sorellastra di Asia ...

Chi è Fiore Argento, sorella di Asia concorrente dell'Isola dei famosi 2023 Elle

Nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi arriverà un ospite di riguardo. Asia Argento sbarcherà in Honduras e c'è un motivo.Volano stracci e si sapeva. Nell’isola dei “quasi” famosi tutto è lecito e tutti giocano le proprie carte per conquistare una fetta di pubblico. E anche in studio… Le pagelle della seconda puntata ...