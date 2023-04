Fiocco rosa a Tgcom24 | è nata Giulia

commenta È nata Giulia, la figlia della nostra collega Alessandra Parla. I migliori auguri per il lieto evento a lei e al marito Gabriele Restivo dalla Direzione e da parte di tutta la redazione. I ...Roma, 24 apr.per il terzino della Lazio Adam Marusic e la sua compagna Milica Ugarak, che diventano genitori per la prima volta. La piccola Mia, con la mamma Milica, sta bene e pesa 3250 chilogrammi. E ...L ex corteggiatrice di Uomini e Donne gi mamma di Alessandro, Bianca e Azzurra. Ancora unper Beatrice Valli e Marco Fantini. Luned 24 aprile nata la piccola Matilda Luce: l annuncio arrivato via Instagram, dove sono apparse le prime foto in bianco e nero della ...

Fiocco rosa in casa Marusic SS Lazio

Fiocco rosa per il terzino della Lazio Adam Marusic e la sua compagna Milica Ugarak, che diventano genitori per la prima volta. La piccola Mia, con la ...Roma, 24 apr. (askanews) – Fiocco rosa per il terzino della Lazio Adam Marusic e la sua compagna Milica Ugarak, che diventano genitori per la prima volta. La piccola Mia, con la mamma Milica, sta bene ...