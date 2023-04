FIFA 23 | con i TOTS cambia la FUT Champions Weekend League!

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 25 aprile 2023) EA Sports ha annunciato, tramite un messaggio in game, alcune delle modifiche che verranno apportate alla FUTin vista dell’arrivo dei! Questo il messaggio pubblicato nel gioco: Durante la Squadra della stagione aggiorneremo i premi in: FUTDivision Rivals Squad Battles Controlla le rispettive sezioni premi nei prossimi giorni per conoscere gli aggiornamenti per ogni modalità e piazzamento. Durante la, l’evento Finali FUTinizierà alle 20:00 BST (21 ora italiana) e sarà esteso di 48 ore per garantire all’interno dei premi la presenza di oggettiprovenienti dalla rosa pubblicata quel venerdì. La TOTW 26, disponibile dal 26 aprile, sarà l’ultima di FUT 23. Inoltre, per celebrare l’inizio dellae ...