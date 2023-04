Festeggiamo il 25 aprile senza inutili polemiche. Scrive Celotto

Leggi su formiche

(Di martedì 25 aprile 2023) Da qualche anno la festa della Liberazione del 25è diventata occasione di, dispute, rivendicazioni. Eppure se guardiamo ai fatti storici non ce n’è davvero ragione. Il 251945 è il presupposto del nostro Stato democratico e repubblicano. Se abbiamo avuto il 2 giugno 1946, il referendum istituzionale l’Assemblea Costituente è proprio grazie alla resistenza e alla liberazione. Ricordiamo che le Nazioni sconfitte nella Seconda Guerra mondiale non ebbero il diritto di sedersi al tavolo del Trattato di Pace e nemmeno quello dirsi una Costituzione. Così fu per la Germania e per il Giappone. Invece, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, l’Italia divenne “cobelligerante” a fianco degli Alleati e così si conquistò una maggiore autonomia. Così, venne ammessa al Tavolo del Trattato di Pace di ...