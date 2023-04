Festa Scudetto Napoli | riunione d' urgenza con De Laurentiis

(Di martedì 25 aprile 2023) Vertice on line con la Prefettura per ladel. Collegato da Ginevra, c'è il presidente Dee dac'è l'head of operation, Formisano ; per il Comune c'è l'assessore ...

Vertice on line con la Prefettura per ladel Napoli. Collegato da Ginevra, c'è il presidente De Laurentiis e da Napoli c'è l'head of operation, Formisano ; per il Comune c'è l'assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, ...La coda polemica di Juventus - Napoli , la partita che ha fatto partire laper gli azzurri , regala ogni giorno nuove "sorprese". Questa volta il protagonista è l'assistente allenatore ...Victor è l'anima delloed è l'anima della: è il primo a venire fuori dal tettuccio del bus azzurro per festeggiare con il popolo un titolo ormai scritto ed è l'ultimo a tornare dentro .

Napoli, Scudetto a un passo e tifosi già in festa: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Vertice on line con la Prefettura per definire tutti i dettagli della festa che potrebbe scattare già tra cinque giorni ...Il Napoli prepara la festa Scudetto ma, prima di alzare al cielo il Tricolore saranno costretti ad attendere il risultato di Inter-Lazio. La sfida di San Siro, in programma per domenica ...