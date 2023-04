Festa patronale di Santa Fermina | strade chiuse a Civitavecchia | cambia la viabilità

(Di martedì 25 aprile 2023)– Il comando di Polizia Locale informa che, in occasione delle celebrazioni per ladiche interesseranno varie vie,e piazze della Città, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, gli utenti sono invitati a non lasciare i veicoli in sosta: 1. dalle ore 14:00 del giorno 27 aprile 2023 fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2023, in: VIALE GARIBALDI, intero piazzale antistante l’Hotel Mediterraneo l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta di quelli eventualmente lasciati in sosta, ad esclusione del truck attrezzato all’esecuzione dello screening oncologico affidatario della campagna di prevenzione e assistenza promossa dalla ...

Con la 7ª edizione della " Stra Cavalion " si aprono domani, martedì 25 aprile , i festeggiamenti per il patrono di Cavallerleone , San Giuseppe lavoratore, che ricorre sul calendario il 1° maggio. ...Grande successo per la tradizionaleSan Giorgio a Limito. Un ricco programma ha animato la frazione di Limito a Pioltello sabato 22 e domenica 23 aprile 2023. Cibo da ogni parte d'Italia e del mondo con l'Hop Hop street ...'Piena solidarietà - afferma, in una nota - al Centro aiuto alla Vita di Mestre oggetto di un nuovo vandalismo in concomitanza del 25 Aprile,di San Marco per i veneziani e nazionale ...

Moncenisio, un successo la tradizionale festa patronale di San Giorgio TorinOggi.it

Grande festa domenica al campo sportivo di via D’Annunzio per l’inaugurazione della nuova pista di atletica. Prima del taglio del nastro l’intitolazione dell’infrastruttura all’indimenticabile Pasqual ...La cerimonia si terrà il 4 maggio in piazza Cavour come tradizione. Medaglia d’oro a Fiore delle Patronesse del Salesi e alla scienziata Rossi. Ma ci sono anche volontari, associazioni, forze dell’ord ...