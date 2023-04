Festa della Liberazione | Mattarella | ' Bisogna tenere viva la memoria'

(Di martedì 25 aprile 2023) - Prenderanno il via alle 9 di questa mattina all'Altarepatria le celebrazioni per il 78esimo anniversariodalle forze ...

- Prenderanno il via alle 9 di questa mattina all'Altarepatria le celebrazioni per il 78esimo anniversarioliberazione dalle forze ...Ad esempio il 2 giugno,Repubblica E' solo un'ipotesi per carità. Non vorremmo che a proposito si scatenasse l'ennesimo putiferioserie 'partita è finita quando arbitro fischia', per dirla con Vujadin Boškov. E, per ... Insomma, per loro si farà'solo quando arbitro fischia' la fine dei giochi e nessun club ...

25 aprile, gli eventi a Torino per la Festa della Liberazione TorinoToday

La città e mezzo Sud Italia sono in fermento da settimane per un titolo praticamente già vinto. Ma che fine ha fatto la tipica scaramanzia partenopea Bando agli scongiuri. Intanto gli addobbi per l’a ...«Il 25 aprile è patrimonio di tutta l Italia, la ricorrenza in cui si celebrano valori condivisi dall intero Paese». Oggi, per la nona volta da quando è Presidente della Repubblica, ...