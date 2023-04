Festa del 25 Aprile | l’Anpi contro la Russa

(Di martedì 25 aprile 2023) Per il 78° 25della Liberazione dal nazifascismo, il presidente del(Associazione nazionale partigiani d’Italia), Gianfranco Pagliarulo, contesta il presidente del Senato, Ignazio La. “Mi ha colpito – ha detto all’Ansa – che Lasi recherà a Praga a rendere omaggio a Jan Palach. Che è sicuramente un eroe della libertà ma ci sono altri 364 giorni all’anno per farlo“. Al centro il presidente del, Gianfranco Pagliarulo. Foto Ansa/Mourad Balti Touati“Questo 25surreale” “Nel Paese dove c’è stato l’eccidio delle Fosse Ardeatine o l’eccidio di Marzabotto o di Sant’Anna di Stazzema sarebbe stato più logico portare un fiore lì” ha concluso polemicamente Pagliarulo. Il presidente delha inteso rispondere alla ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto Cuneo per la Festa della Liberazione 25 aprile. Dopo le tradizionali celebrazioni a Roma, in piazza Venezia, il capo dello Stato ha voluto celebrare la Liberazione parlando dalla terra dei partigiani. 'Siamo antifascisti', ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla partenza del corteo. 'Andiamo avanti e per noi quella della Liberazione è una festa', ha aggiunto il primo cittadino.

"Oggi è la festa di chi porta nel cuore il valore della libertà, che rappresenta un patrimonio di tutti gli italiani. Ricordiamo tutti i caduti per donarla all'Italia. (ANSA) ...«In questi giorni qualcuno ha detto che la “storia viene scritta sempre dai vincitori”. È vero, per fortuna - continua Ricci -, perché se così non fosse stato non ci sarebbe la Democrazia, l’Europa sa ...