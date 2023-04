Festa da estendere a tutta Europa La proposta del ministro Nordio

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 aprile 2023) IlCarlovuole unadel 25 aprile da celebrare in. Una «» che «deve unificare tutti, tutte le culture, le idee, tutte le ispirazioni politiche, governo e opposizione». Così ildella Giustizia Carlo, a Treviso, ha definito il 25 aprile. «È un grande onore per me rappresentare il Governo in questo giorno solenne - ha detto il Guardasigilli durante le cerimonie per il 25 aprile svolte nella sua città natale - un giorno die di unità. Unasolenne che, a mio parere, dovrebbe essere estesa a, perché la Resistenza non fu soltanto italiana ma la Resistenza all'invasione e alla tirannide nazifascista iniziò in ...