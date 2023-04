Ferragni | “Quella famiglia è un’accademia militare” | Luca Vezil | ex di Valentina | svela i segreti dei Ferragnez

Leggi su dilei

(Di martedì 25 aprile 2023) Per anni lo hanno chiamato semplicemente il fidanzato di… Oggiè pronto a mostrare cosa è in grado di fare, nelle vesti di protagonista e non più come spalla della più famosa compagna. L’ex fidanzato disarà il conduttore di Are you the one Italia, in onda sulla piattaforma streaming Paraumont+. E prima di approdare sugli schermi degli italiani, l’influencer che punta al grande schermo si è raccontato senza remore al Corriere della Sera. Senza remore sì, ma senza mai superare i limiti, così come gli ha insegnato “l’accademiasca” di casa, di cui ha rivelato le dinamiche mai mostrate sui social. “Ho spinto iosui social”:racconta la nascita del mito ...