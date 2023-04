Ferlaino esclusivo | ' Napoli e Diego | questa vittoria arriva insieme'

Trentatré anni non sono volati via inutilmente: Corradoera in campo allora, da presidente, ed è come se ci fosse anche oggi , da tifoso. La testa nel pallone e lo sguardo che scompone e ...Limitatamente al sabato e alla domenica, il tour"AZZURRO NAPOLI" ci porta a visitare i Quartieri Spagnoli , con racconti della storia di ... da Garbutt a Spalletti passando per, ...Trentatré anni non sono volati via inutilmente: Corradoera in campo allora, da presidente, ed è come se ci fosse anche oggi , da tifoso. La testa nel pallone e lo sguardo che scompone e ...

L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Le sue parole: "Cosa prova il padre del primo Scudetto del NapoliMi commuovo. Sono ...Il presidente dei primi due scudetti è il tifoso più entusiasta del successo travolgente ottenuto da De Laurentiis. E non ha dubbi: "C’è Diego anche in questo trionfo" ...