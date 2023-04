Feltri il 25 aprile | ' Bella ciao è la canzone più stupida del mondo!'

Ha scatenato un coro di polemiche il post di Twitter in cui il giornalista Vittorioha criticato la canzone "Bella ciao". "La canzone preferita dai comunisti è Bella ciao, che è ...del 25. ...Il mio debutto in politica da diciottenne avvenne a celebrare per l'appunto un '25', e c'... Molti anni prima della fioritura di giornali aperti a destra, quali Il Giornale di Vittorioo l'...e il 25: fa impazzire la sinistra

25 Aprile, Feltri ricorda ai compagni smemorati i tanti fascisti ... Secolo d'Italia

Ha scatenato un coro di polemiche il post su Twitter in cui il giornalista Vittorio Feltri ha criticato la canzone "Bella ciao"."Non ho la verità in tasca e non posso avere delle certezze" circa la colpevolezza o l'innocenza di Olindo Romano e ...