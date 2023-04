Fattene una ragione Un' ex suora | Vladimir Luxuria brutalizza Nathalie Caldonazzo

(Di martedì 25 aprile 2023) All'Isola dei famosi, dopo sole due settimane, non mancano certo le scintille. E la conferma è arrivata nell'ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. In particolare, tensione tra una naufraga, Nathaly, e un'opinionista,. Il punto è che laè stata al centro della puntata a causa di due litigi che la hanno vista protagonista in settimana: uno con Alessandro Cecchi Paone, l'altro con Cristina Scuccia. E su quest'ultima, Nathaly ha tagliato corto: "Non è perché sei statae quindi la tua storia è più interessante". Parole che hanno scatenato la reazione di, la quale ha più volte criticato la, fino a che la naufraga ha reagito stizzita. Respinta con perdite, però. Ancor ...

