Fascismo | come riconoscere l' Ur-fascismo | il fascismo “inossidabile” teorizzato da Umberto Eco

In un monologo pubblicato sul Corriere la premier dà la sua lettura del 25 aprile, rivendica il ruolo della "destra democratica" e lamenta "l'uso della categoria delarma di esclusione di massa" La versione di Giorgia Meloni è affidata a una pagina sul Corriere, non un'intervista ma un lungo monologo nel quale la premier dà la sua interpretazione ...2023 - 04 - 25 08:27:14 Meloni: destra incompatibile con nostalgia del'Da molti anni, eogni osservatore onesto riconosce, i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno ......della ritrovata libertà aiuti a comprendere e rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo...la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del". - ...

Un filosofo, un politico (anzi, due) e un editorialista. Sono tre i riferimenti 'mirati' che punteggiano i passaggi salienti del messaggio con cui il premier affronta i temi della Festa della Liberazi ..."Mi auguro che la politica non si divida mai. Spero che oggi sia una giornata di unione e di unità, una bella testimonianza di coesione e di serenità, di celebrazione dei nostri valori costituzionali" ...