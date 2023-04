Facchetti | «Lukaku | vicini alla figuraccia! Inter con motivazioni»

(Di martedì 25 aprile 2023) Gianfelice, figlio dell’indimenticato e indimenticabile Giacinto, si è espresso sulla gara di domani trae Juventus, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Soffermandosi sulla decisione di Gabriele Gravina di revocare la squalifica a Romelu. VOGLIA DI VINCERE – Questo il pensiero di Gianfelicesu-Juventus di domani, in un estratto della suavista ai microfoni dell’AGI (Agenzia Giornalistica Italiana): «Io mi aspetto sempre che vinca l’. Penso che entrambe abbianoa sufficienza per giocare al massimo questa sfida. Per quanto riguardacredo sia stato saggio decidere così, stavamo facendo una figuraccia planetaria. Penso che la sua esultanza sia stata figlia anche di ...

