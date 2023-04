Fabio Fognini rinuncia al Masters 1000 di Madrid. Scorie dell’infortunio a Estoril

(Di martedì 25 aprile 2023)non prenderà parte aldi, che scatterà mercoledì 26 aprile e che ci terrà compagnia fino a domenica 7 maggio. Il tennista italiano si è cancellato dal torneo sulla terra battuta della capitale spagnola a causache aveva rimediato all’ATP 250 die che lo aveva già obbligato a dare forfait per ildi Montecarlo. Il giocatore ligure, che avrebbe dovuto esordire in terra iberica contro il tedesco Oscar Otte, è scivolato fuori dalla top-100 del ranking ATP e in questa stagione ha soltanto vinto due incontri su dieci disputati. Il suo posto in tabellone verrà preso un lucky loser. La truppa italiana continua a perdere pezzi, visto che avevano già annunciato la propria ...

