F1 | male le vendite per i GP di Imola e Monza Sticchi Damiani | “Determinante il momento della Ferrari”

(Di martedì 25 aprile 2023) Il pubblicoFormula 1 non sta rispondendo in Italia, con la vendita dei biglietti per i GP diche procede davvero a rilento. A comunicarlo è stato Angelo, il presidente dell’ACI (Automobile Club Italia). “Dobbiamo mantenere gli impegni con la Formula Uno – ha dichiarato–, e ledei biglietti per le due gare non stanno andando come sperato. Il rendimento: quando il rendimentoRossa aumenta, si registrano picchi nella richiesta”. Insomma, con il 2025 (data in cui si dovranno rinnovare i contratti con la Formula Uno) che si avvicina, sembra sempre più difficile l’idea di mantenere nei confini ...

Anche il mercato ha reagito, mettendo anche in conto uno stallo sulla cessione di Netco, che ... Come se non bastasse a incoraggiare ulteriormente lesulle azioni di Tim delle ultime sedute ...... almeno secondo i piani, un volume diglobali di 1,4 milioni di unità per i due brand ... La qualità costruttiva non è nientein relazione al prezzo a cui verrà proposta l'auto: pannelli ben ...Anche il mercato ha reagito, mettendo anche in conto uno stallo sulla cessione di Netco, che ... Come se non bastasse a incoraggiare ulteriormente lesulle azioni di Tim delle ultime sedute ...

F1, male le vendite per i GP di Imola e Monza. Sticchi Damiani ... SPORTFACE.IT

A incoraggiare le vendite sono state le proposte migliorative per Netco presentate il 18 aprile sia da parte della cordata Cdp-Macquarie, sia da parte del fondo americano, Kkr. Da inizio anno +25% non ...Giro di vite del Questore di Roma che ha disposto la chiusura, a partire da martedì scorso e per 15 giorni, di un bar in via Gramsci a Nettuno. A notificare la disposizione sono stati ...