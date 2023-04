F1 | Lewis Hamilton sfida 1 contro 1 Brad Pitt a Silverstone…ma sarà per un film!

(Di martedì 25 aprile 2023) Circuito di Silverstone. Staccata della curva Copse, poi le Becketts mozzafiato in rapida successione, quindi l’Hangar Straight.nel corso del primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna.? Ebbene sì, non è uno scherzo. I due grandi amici saranno ruotaruota al volante di un’auto da corsa sulla pista inglese. L’occasione noncasuale, ma avverrà proprio durante il weekend di gara, ovvero dal 7 al 9 luglio prossimi. Una notizia che ha del clamoroso, ma che conferma come la Formula Uno ormai sia un evento globale, sotto ogni punto di vista. Proviamo ad andare maggiormente nello specifico. Come ha rivelato il quotidiano britannico “The Sun”, l’attore vincitore di un premio Oscar e il 7 ...

Come riporta il quotidiano britannico The Sun , Brad Pitt avrebbe infatti ottenuto un permesso speciale per competere controin occasione delle riprese del film sulla Formula Uno del ...... stanno ciclicamente tornando alla ribalta le voci su un interessamento per il monegasco da parte della Mercedes, nel caso di un addio di. Tale circostanza è sempre stata negata con ...... dal 2020 - anno di grande cambiamento per il pilota inglese con le proteste del Black Lives Matter - quella diè diventata una vera e propria missione. Un termine usato non a caso, ...

Hamilton costretto ad un travestimento estremo per nascondersi tra i tifosi: aveva un buon motivo Sport Fanpage

Leggi su Sky TG24 l'articolo Brad Pitt gareggerà con Lewis Hamilton in un Gran Premio per un film sulla Formula Uno ...L'ex team manager della Benetton ha rivolto delle critiche abbastanza pesanti nei confronti di Hamilton che ha definito "bambino viziato" ...