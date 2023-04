F1 | a Baku è già l’ultima spiaggia per la Ferrari Tra aggiornamenti e dichiarazioni ‘bellicose’ di Elkann

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) “Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale e lo sarà sempre” ha dichiarato Johnpochi giorni fa. Per fortuna! È un’uscita rassicurante, perché se ladovesse restare in Formula 1 al solo scopo di partecipare, allora la sua stessa presenza nel Circus smetterebbe di avere senso. Conquistare la corona iridata è, da sempre, la ragion d’essere della Scuderia di Maranello. Anzi, in linea puramente teorica, tutte le entità impegnate nella massima categoria automobilistica dovrebbero concorrere per questo traguardo. Cionondimeno, è doveroso essere pragmatici. Certe attrici non avranno mai i crismi per essere protagoniste, a causa di un gap di mezzi economici e capacità tecniche incolmabile rispetto ai top team. D’altronde non sarà un caso se, dal 2010 in poi, tutti i titoli sono stati conquistati dalla Red Bull o dalla Mercedes. Nessuno si ...