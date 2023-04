“Esodo di massa dal Sudan | Italia a rischio” Nuova invasione di migranti?

(Di martedì 25 aprile 2023) Quello che succede inè l'ulteriore fallimento di una transazione democratica iniziata nel 2019 con la destituzione di al-Bashir. Oggi questo scontro tra due gruppi di potere rimette in discussione un percorso già molto fragile. È un fatto preoccupante in primo luogo per la popolazione perché si tratta di un Paese molto vasto e povero. E questo tentativo di colpo di stato aggrava ulteriormente la situazione». Ne è convinto Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), a proposito delle possibili conseguenze innescate dallo scontro tra i due generali ai vertici del Consiglio sovrano, il presidente Abdel-Fattah al-Burhan e il vicepresidente filorusso Mohamed Hamdan Dagalo. La rivalità tra i due è sfociata in un tentativo di colpo di stato e ha prodotto scontri e violenza. Al momento ilè nel caos al punto che ...

Sudan, allarme di Nelli Feroci: “Esodo di massa, Italia a rischio” Il Tempo

Quello che succede in Sudan è l’ulteriore fallimento di una transazione democratica iniziata nel 2019 con la destituzione di al-Bashir.È arrivato in Italia il primo gruppo di connazionali evacuato mentre nel Paese infuria la guerra civile. Blinken media un cessate il fuoco e si spera nella fine delle violenze ...