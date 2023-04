Esercitazione dei caccia russi sul mar Baltico | “Distrutti tutti gli obiettivi” L’esercito di Kiev | “Possiamo liberare l’Ucraina in sei mesi”

(Di martedì 25 aprile 2023) Una decina diSukhoi Su-27 della flotta delhanno partecipato oggi a un’in cui è stato simulato un tentativo di attacco. Secondo l’ufficio stampa della flotta, citato dall’agenzia Interfax, la simulazione prevedeva l’abbattimento di aerei nemici intenzionati a colpire con missili e bombe “strutture militari strategicamente importanti”. Gli, comunicadi Mosca, sono stati virtualmente. Nel frattempo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, l’ex primo ministro Dmitri Medvedev, torna a deridere l’Occidente sul proprio canale Telegram, prendendosela in particolare con il presidente Usa Joe Biden che ha appena ufficializzato la candidatura per il secondo mandato: “Biden ha deciso. Nonno disperato. ...

... secondo i piani dell', intendevano colpire con missili e bombe 'strutture militari ... 25 apr 14:31 Esercito Kiev: da 3 a 6 mesi per riprendere l'Est Per quanto riguarda la liberazione......tutti i volontari " spiega Busnelli " che erano ovviamente all'oscuro delle modalità di svolgimento dell'. Il pilota si è messo prima a disposizione per rispondere alle domande...L'vede la partecipazione anche di 41 unità navali tra navi e sommergibili, oltre ad ... Aeronautica, Armacarabinieri e Guardia di Finanza. Riflettori puntati su possibili attacchi ...

