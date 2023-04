(Di martedì 25 aprile 2023) Nell'ultima settimana, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), si sono susseguiti diversi avvenimenti. Uno di questi è stata un'attività extra-veicolare compiuta dai cosmonauti russi che ha visto, per la prima volta, l'utilizzo del braccio robotico europeo ERA.

Ma il duce, dopo aver chiesto a Cadorna un'per comunicare la propria scelta, innervosito dalla ... che sitravestito da militare tedesco per sfuggire ai controlli ma chestato ugualmente ...... completando una passeggiata spaziale chestata rinviata già due volte. Il comandante di ...è stato riposizionato per supportare il nuovo modulo Nauka sul segmento russo della stazione. Prokop'...il 16 aprile e lei promise, in diretta tv, durante la trasmissione condotta da Francesca ...Caterina Balivo è alle prese con un problema serio, perché il giorno fatidico sembra essere arrivato e ...

Era ora, la recensione del film Critical Eye

"Abbiamo visto la morte attorno a noi", queste le prime parole degli italiani atterrati a Ciampino in fuga dal Sudan. Le immagini ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...