Enel | soci pronti alla carica per il rinnovo del board | attesa un’affluenza record

(Di martedì 25 aprile 2023) Il 10 maggio all'assise in presenza previsto oltre il 70% del capitale. Per ottenere l'ingresso in cda (e correre per la presidenza) a Covalis servirà almeno il 7%

... che hanno confermato la raccomandazione di 'Buy' sulle, con target di prezzo a 6,6 euro. ... Intanto è scattato anche il conto alla rovescia per l'assemblea dei, in programma il 10 maggio. L'...... che hanno confermato la raccomandazione di 'Buy' sulle, con target di prezzo a 6,6 euro. ... Intanto e' scattato anche il conto alla rovescia per l'assemblea dei, in programma il 10 maggio. L'......le società che daranno avvio ad una stagione che si concluderà il 24 luglio con le cedole die ... Nella stessa assemblea, ihanno approvato la distribuzione di una cedola di 0,23 euro per ...

Enel, soci pronti alla carica per il rinnovo del board: attesa un ... Il Sole 24 ORE

Il 10 maggio all'assise in presenza previsto oltre il 70% del capitale. Per ottenere l'ingresso in cda (e correre per la presidenza) a Covalis servirà almeno il 7% ...L’accordo segna l’avvio di una collaborazione che intende accelerare la diffusione dei veicoli elettrici attraverso la capillarità dei punti di ricarica e l’innovazione dei servizi ...