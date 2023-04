Empoli | Baldanzi nel mirino di Milan e Napoli | valutazione di 15-20 milioni

(Di martedì 25 aprile 2023) Tommasoè uno dei gioielli in vista per il prossimo mercato. Il trequartista dell’è neldi, ma i rossoneri prima di provare ad affondare il colpo dovranno valutare due situazioni: il possibile riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid (che hanno un controriscatto) e il futuro di Charles De Ketelaere. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, in caso ci sarà da battagliare con il. La società partenopea può vantare ottimi rapporti con il presidente Corsi, che valuta il giocatore tra i 15 e i 20di euro. Quattro gol in ventidue presenze perin questa stagione sotto la guida di Paolo Zanetti. SportFace.

A vent'anni appena, Tommaso, la stellina dell', ha davvero riscosso tanti consensi negli ultimi mesi. Gioca come un veterano. Non stupisce, allora, come il suo nome sia già stato accostato al Milan e al Napoli. In ...Dal canto suo, la società Toscana valuterebbe il cartellino ditra i 15 e i 20 milioni di euro.NAPOLI MILAN - In questa stagione in corso, il giocatore nativo di Poggibonsi vanta ...C'è però iscritto alla corsa peranche il Napoli visti i buoni rapporti tra i due presidenti, Corsi e De Laurentiis . La valutazione dell'è di 15 20 milioni di ...

Baldanzi stupisce, l’Inter c’è: ieri conferme importanti, ecco il prezzo dell’Empoli fcinter1908

C'è già tanta frenesia per anticipare la concorrenza nei colpi di calciomercato. Lo sa bene il presidente del Napoli De Laurentis che vuole battere la concorrenza del Milan per Baldanzi. Calciomercato ...È terminata ieri la 31a giornata di Serie A, si riparte già venerdì alle 18.30 con il nuovo turno di campionato. Di seguito gli aggiornamenti in arrivo da quotidiani e campi in chiave fantacalcio. IBR ...