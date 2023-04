'Biden ha preso la sua decisione. Un nonno disperato'. Lo ha scritto su Telegram l'ex presidente russo e oggi vice capo del Consiglio di Sicurezza, Dmitry Medvedev, commentando la decisione del ..."Biden ha preso la sua decisione. Un nonno disperato". Lo ha scritto su Telegram l'ex presidente russo e oggi vice capo del Consiglio di Sicurezza, Dmitry Medvedev, commentando la decisione del ...Dagligiungono poi notizie dal fronte politico, con Joe Biden che ha confermato ufficialmente la sua candidatura alle prossime. Mentre la segretaria al Tesoro Janet Yellen è tornata a ...

Elezioni Usa 2024, Medvedev: "Biden Un nonno disperato" Adnkronos

Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti, conferma la sua corsa in ticket con Joe Biden per le elezioni presidenziali del 2024. La prima vicepresidente donna in Usa ha rilanciato sul su ...Volano minacce e offese nella campagna elettorale di Treviso. Il tutto tramite social: i candidati del Terzo polo presi di mira da un candidato della coalizione civica avversaria. Non si escludono ...