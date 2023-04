(Di martedì 25 aprile 2023) (Adnkronos) – “ha preso la sua decisione. Un”. Lo ha scritto su Telegram l’ex presidente russo e oggi vice capo del Consiglio di Sicurezza, Dmitry, commentando la decisione del presidente degli Stati Uniti di candidarsi per un nuovo mandato. “Se fossi al posto dell’esercito americano produrrei rapidamente una finta valigetta con codici nucleari falsi nel caso vincesse così da evitare conseguenze irreparabili”, ha dichiarato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Elezioni Usa 2024, Medvedev: "Biden Un nonno disperato" Adnkronos

È "freedom", "libertà", la prima parola di Joe Biden nel video che ufficializza la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. La stessa data, 25 aprile, dell'annuncio del primo mandato, nel ...Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti, conferma la sua corsa in ticket con Joe Biden per le elezioni presidenziali del 2024. La prima vicepresidente donna in Usa ha rilanciato sul su ...