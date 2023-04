(Di martedì 25 aprile 2023) BRUXELLES - Nel 2022 inla copertura vaccinale per ilera del 92% della popolazione per la prima dose e dell'86% per la seconda, inrispettivamente dell'1% e del 3% rispetto al ...

... il rischio che il virus venga reintrodotto in Europa rimane ", avverte la direttrice dell'Andrea Ammon. Dal 2018 al 2021, la copertura vaccinale inè diminuita di un punto percentuale. ......hanno sequestrato oltre 280.000 pezzi di 'rulli per spazzole adesive' non prodotte inanche ... delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed) e del parere ...L'ricorda che la regione europea è stata dichiarata libera dalla poliomielite nel 2002, ma sottolinea anche che il virus continua a essere rilevato periodicamente nella sua forma selvaggia o ...

Ecdc: "In Italia vaccinazioni per il morbillo in calo" - Europa Agenzia ANSA

BRUXELLES - Nel 2022 in Italia la copertura vaccinale per il morbillo era del 92% della popolazione per la prima dose e dell'86% per la seconda, in calo rispettivamente dell'1% e del 3% rispetto ...Nonostante i dati in discesa, la vaccinazione resta importante per anziani e fragili. I Paesi si ritrovano però con un eccesso di dosi inutilizzate: l’Europa ha chiesto alle case farmaceutiche una rin ...