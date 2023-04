Ecco perché il 25 aprile non potrà mai essere la nostra festa nazionale seconda parte

(Di martedì 25 aprile 2023) Ripubblichiamo questo articolo di Tommaso Indelli in occasione del 25del nostro approfondimento sulle origini storiche del 25, ricorrenza che nonmaiconsiderata al pari di una. Qui la prima. Roma, 24 apr – Venendo all’esame della tanto decantata “superiorità” morale e civile dei partigiani, rispetto agli avversari “fascisti”, ebbene anch’essa dovrebberivista, dato che è ormai assodato che i “resistenti” si resero responsabili di atrocità e massacri ai danni degli avversari e non solo durante il conflitto, ma anche a guerra finita (2 maggio del 1945). Queste atrocità, a prescindere dalla tipologia e dall’entità, per il fatto stesso di ...

Mache, di fronte a questa proposta, la persona di fronte a lei si è rifiutata. A raccontarlo ... '' ha chiesto l'uomo che ha descritto come 'arrabbiato' e ha rifiutato l'offerta. Un'altra ...... ha spiegatoil Charity Hospital di New Orleans, rimasto abbandonato dopo l'uragano Katrina, era il luogo perfetto per allestire il covo moderno di Dracula.le sue parole: Inoltre, tutti ...... vinta sul campo dai pugliesi per 2 - 1,i toscani sono pronti a chiedere la ripetizione ...la nuova classifica di B SERIE B, RISULTATI E HIGHLIGHTS 1) FROSINONE 68 punti 34 partite giocate ...