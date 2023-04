È uscita una nuova puntata del giallo che vede come detective la regina Elisabetta II Cosa sarà mai un cadavere dopo quello che ha passato a Buckingham Palace?

Leggi su iodonna

(Di martedì 25 aprile 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). SullaII è stato pubblicato di tutto, persino il suo certificato di morte. Nel paragrafo che chiede di indicare la causa del decesso hanno scritto: “Età avanzata”, bloccando sul nascere ogni altra dietrologia. È stato un anno tumultuoso per i giornalisti specializzati in monarchia britannica che inseguono con ansia ogni notizia compreso l’annuncio della caduta del primo dentino da latte del piccolo Louis. E se la quinta stagione di The Crown ha un po’ deluso gli ammiratori, in attesa della sesta prevista per l’autunno, ci ha pensato il libro-rivelazione del Principe Harry a ravvivare la curiosità sugli intrighi di palazzo degni di un dramma shakespeariano. Leggi anche ›...