È sempre l’ora giusta per un rolex

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 aprile 2023) Paese che vai, colazione che trovi. Cornetto e cappuccino. Biscotti intinti nel latte. Pancakes, salsicce, bacon e uova. E anche carne di renna, se andate in Alaska. E poi c’è lui, il. No, non quello che di solito (se avete il conto in banca pieno) portate al polso, ma un golosissimo pane chapati avvolto in un’omelette alle verdure e altri (variabili) ingredienti. Pane e frittata, per farla breve: eccola la colazione ugandese per eccellenza. Un gioiellino dello street food, economico, veloce ed invitante, di cui da queste parti vanno talmente matti da averci costruito su un festival annuale. E, a ben guardare, ilugandese un evento tutto suo se lo merita sul serio. Perché rappresenta in qualche modo il lato migliore della cultura gastronomica. Quello che unisce, viaggia, si trasforma e non conosce barriere. View this post on ...