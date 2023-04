E’ morto Harry Belafonte | aveva 96 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 25 aprile 2023) Addio al cantante e musicista americano, attivista per i diritti umani, celebre per le sue canzoni ispirate al calypso, 96compiuti il mese scorso, èoggi nella sua causa di New York a causa di un’insufficienza cardiaca. Lo ha reso noto il portavoce del cantante e musicista americano, attivista per i diritti umani, citato dai media statunitensi. Harold George Bellafanti Jr era nato il 1 marzo 1927 nel quartiere Harlem di New York da genitori giamaicani. Iniziò la carriera di cantante nei primiCinquanta e conquistò in breve tempo una vasta notorietà interpretando canzoni ispirate al calypso, uno stile musicale caraibico originato a Trinidad e Tobago. Il suo album di esordio intitolato semplicemente ‘Calypso’ fu un enorme successo sia negli Usa sia in Europa. Impegnato ...