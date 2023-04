E' morto Harry Belafonte | aveva 96 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) New York, 25 apr. (Adnkronos) - Addio a, il re del calypso, che con le sue canzoni degli'50 e '60 ha reso popolare in America e in Europa il genere musicale afroamericano, originario delle Antille, e che al tempo stesso contribuì a infrangere le barriere sociali con i ritmi dei Caraibi: grazie al successo del suo grido a cappella di "Day-O! (The Banana Boat Song) del 1956 divenne un alleato chiave del reverendo Martin Luther King durante la lotta per i diritti civili. Il cantante e attore statunitense èoggi a New York, nella sua casa nell'Upper West Side di Manhattan, all'età di 96. La causa del decesso è stata un'insufficienza cardiaca congestizia, ha dichiarato il suo portavoce Ken Sunshine.- nato come Harold George Bellafanti Jr il 1° ...