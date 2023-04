... ma intanto i primi accertamenti hanno fatto tirare un sospiro di sollievo alla Roma : non sembra esserci nulla di rotto nella preziosissima caviglia sinistra di Paulo. Domani farà ulteriori ...In casa Roma, invece, è a rischio la presenza di, che ha riportato un trauma contusivo e ... Bisognerà, dunque, attendere l'finale del torneo (le due semifinali sono Inter - Juve e ...L'del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter sarà dunque fondamentale per ... ' Hanno già fatto l'errore di farsi sfuggire. Per costruire una rosa importante, non ...

Dybala, l'esito degli esami per l'infortunio: la Roma può sorridere ma... Corriere dello Sport

Ecco cosa dicono i primi accertamenti strumentali a cui si è sottoposto l'argentino, infortunatosi contro l'Atalanta alla caviglia ...Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Feyenoord: le ultime su Paulo Dybala, che è riuscito a recuperare dal problema accusato all’andata L’attesa sta per finire. Poche ore ormai prima dell’ini ...