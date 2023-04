Duplice omicidio a Verona | coppia di anziani trovata senza vita a Borgo Roma

Si tratta di due anziani, al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Gli agenti stanno cercando di rintracciare il figlio 55enne della ...- - > Verona,a Verona, nel quartiere di Borgo Roma. Secondo quanto appreso, le vittime sarebbero marito e moglie. I due corpi senza vita sono stati ritrovati nel pomeriggio di ...a Verona. Due anziani, marito e moglie, sono stati trovati morti oggi, nel tardo pomeriggio, nel quartiere di Borgo Roma. Sul posto è intervenuta la polizia e i tecnici della ...

Duplice omicidio a Verona: trovati morti marito e moglie. Si cerca il figlio 55enne L'Arena

La Polizia sta proseguendo le indagini sul duplice omicidio in Borgo Roma, dove una coppia è stata trovata uccisa in un appartamento in via Aquileia. Alcuni testimoni… Leggi ...Un duplice omicidio è stato scoperto nel tardo pomeriggio di oggi, 25 aprile 2023, a Verona nel quartiere di Borgo Roma. Da quanto si è appreso le vittime sono marito e moglie, una… Leggi ...