Dramma negli studi Rai per Iva Zanicchi | rovinosa caduta dalle scale | com' è ridotta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Attimi di grande paura per Iva: la mitica aquila di Ligonchio, infatti, èdopo l'ultima puntata de Il cantante mascherato, il programma di Rai 1 in onda il sabato sera e condotto da Milly Carlucci. Il racconto viaggia sui social, dove in unlaspiega: "Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono. Unaorribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all'ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale". Dunque, la cantante ha come sempre mostrato tutta la sua ...