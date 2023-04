Don' t stop dance competition | podio per le piccole danzatrici del Fitness Club di Mercato San Severino

Le bambine della scuola di danza Fitness Club di Mercato San Severino sul podio come seconde classificateper la prestigiosa competizione "'tdance competition" di Salerno. Un traguardo speciale, quello conquistato nel pomeriggio di domenica 23 aprile, presso il Palatulimieri di Salerno per le 14 piccole ballerine in gara che ...L'affermazione da solista arrivò nel 1979 con " Off the Wall ", il primo album nella storia a piazzare nella Top 5 della Billboard quattro singoli: "'t'Til You Get Enough", "Rock With You", "...Dopo lodovuto alle limitazioni imposte dalla pandemia, martedì l'iniziativa viene riproposta, ... Interventi del sindaco Giuseppe Lama, di Beatrice Lama, Andrea Andrico eFausto Mussinelli. In ...

“Don’t stop dance competition”, le bambine della scuola di danza Fitness Club di Mercato San Severino sul podio SalernoToday

Knowing how sure I was in my decision to not have children I started to research a permanent solution. I spoke to my Mum – she had always hoped me or my sister would have our own children. She was ...It's been targeting iPhone and Android devices for a number of years but people are still being tricked by the dreaded "Hi mum" message scam. This horrifying attack first began via WhatsApp messages ...