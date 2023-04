Docente tutor | la domanda è volontaria I nominativi non sono scelti dal Dirigente Scolastico | chi può partecipare

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 25 aprile 2023)dall'anno2023/24 il Ministero ha avviato la procedura di candidatura per la formazione. I docenti devono essere iscritti in piattaforma attraverso la scuola, ma non vi è alcuna indicazione precisa sulle modalità con cui le scuole devono acquisire le candidature da parte dei docenti. Questione di lana caprina? Meglio precisare. L'articolo .