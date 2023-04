Disservizi su voli aerei Codacons | Stopo alle speculazioni

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 25 aprile 2023)su: ogni anno 130milioni di euro dcompagnie aeree a società private che finiscono per pesare su biglietti Ogni anno solo in Italia oltre 250mila passeggeri chiedonocompagnie aeree rimborsi e risarcimenti perlegati al trasporto aereo, come ritardi, cancellazioni, perdita dei bagagli, ecc. Per far valere i propri diritti, sempre più spesso i viaggiatori si rivolgono a società private che negli ultimi anni si sono moltiplicate e hanno avviato una intensa attività pubblicitaria sui mass media e sul web, allo scopo di incrementare la propria clientela. Un settore poco trasparente che costerebbe ogni annocompagnie aeree circa 130 milioni di euro, soldi che finirebbero a titolo di spese ...