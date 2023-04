Diritti TV | scatta la rivoluzione? Cambiano gli accordi per la Serie A

Leggi su quifinanza

(Di martedì 25 aprile 2023) Nel finale di stagione più pazzo (e caldo, molto caldo) che il calcio italiano ricordi da parecchi anni a questa parte, c’è un sola certezza che fa da contraltare a mille incognite: sappiamo quando si inizia, ma non quando si finisce. La data da cerchiare sul calendario è quella di venerdì 5 maggio, giorno in cui Luigi De Siervo, amministratore delegato della LegaA, riunirà l’assemblea dell’ente e presenterà le offerte ricevute dalle emittenti televisive per l’assegnazione deidi trasmissione del massimo campionato. Il periodo attenzionato è quello tra il 2024 (in cui andranno a scadenza gli attuali accordo con DAZN e Sky) e il 2027: la sensazione – in linea con le indicazioni elargite dall’Antitrust in tema di concorrenza – è che si vada verso uno scenario di spacchettamento, di co-esclusive, volte ad aumentare la competizione tra le TV ...