Nel 1990, l'anno del secondo scudetto napoletano, Diego Armando Maradona, Giovanni Dinon era ancora nato. Ha visto la luce il 4 agosto 1993, a Castelnuovo di Garfagnana, Lucca. Nel 2012 e 2013 ha giocato in Serie D con il Cuneo; dal 2013 al 2015, in Serie ...... Giovanni DiRiportiamo l'articolo di Massimiliano Gallo per il Corriere del Mezzogiorno di ... Anche il, con il suo essere silenzioso, è la negazione del luogo comune. Come se un ...Proprio ildella Folgore è stato uno dei mattatori di serata: due i suoi centri personali, ... I Lupi aprono le marcature sul finire di primo tempo conBollini, che poi si ripete su ...

Di Lorenzo, Capitano del Napoli campione nel solco di Maradona Corriere dello Sport

Passione, bravura, umiltà si coniugano nella storia del difensore campione d'Europa che solleverà la Coppa dello Scudetto con la fascia appartenuta a Diego. Lucchese, Reggina, Cuneo, Reggina, Matera, ...Giovanni Di Lorenzo sarà il secondo capitano della storia del Napoli, dopo Diego Armando Maradona, a vincere lo scudetto.