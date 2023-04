Derby emiliano | a Diaw risponde Benedyczak

(Di martedì 25 aprile 2023) Ilregala spettacolo e due gol nei primi 16?, poi si spegne e alla fine il pari va bene sia al Modena, sempre più lontano dalla zona calda (+7), che al Parma, che aggancia la Reggina al 5°posto. Parte forte la squadra di Tesser pericolosa con(tocco out su uscita di Buffon) e poi avanti grazie al corner di Tremolada chespizza sul primo palo, sulla linea la deviazione decisiva sembra di Silvestri, ma il gol, almeno per il momento, viene assegnato a. La gioia di casa dura poco, perché dopo 2? dalla punizione di Estevez arriva la sponda di Cobbaut perche fredda Gagno con un missile sotto la traversa. Dopo 16? di fuoco la gara si spegne un po’ e solo il Parma sfiora il gol col tiro da fuori di Estevez (34?) che coglie il palo. Nella ripresa la ...

... che nella ripresa fanno goleada: doppietta del capocannoniere del torneoMicarelli (... Fondamentale il successo interno nelcontro il Corridonia Fc (vano il colpo di testa di Patrick ......ed- romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale. Il 6 maggio a partire dalle 16 la Asd Ring - adora Boxe organizza nella palestra di via Cassiani 161 a Modena il 'della ...... dopo l'impegno interno contro la Juve di domenica sera, se la vedranno prima contro l'Empoli giovedì 4 maggio alle 20.45 al Carlo Castellani e poi nelcontro il Sassuolo lunedì 8 ...

Serie D, gir. D. Pari tra United Riccione e Forlì: il derby emiliano finisce 2 a 2 Tuttocampo

I rossoblu di mister Gilardino vincono sul campo del Cittadella mentre il Frosinone è fermato 0-0 in casa dal Sudtirol. Colpaccio del Parma che piega il Cagliari. Polemiche a Pisa per un rigore conces ...In via d’esaurimento i tagliandi disponibili per assistere alla sfida di domenica sera contro la formazione bianconera ...